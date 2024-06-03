مذكرة من المعارضة في سلوفينيا لارجاء التصويت على الاعتراف بدولة فلسطين لشهر

قدّمت المعارضة المحافظة في سلوفينيا مذكرة تمنع التصويت على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين المرتقب الثلاثاء، في سياق ما قامت به اسبانيا وايرلندا والنروج، كما أعلنت ناطقة باسم البرلمان الاثنين.



وطلب الحزب الديموقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف، ليؤخر بذلك التصويت لمدة ثلاثين يوما.



وعلى البرلمان الآن التصويت على هذا الاقتراح في جلسته المقبلة في 17 حزيران، وإذا تم رفضه - وهو أمر مرجح للغاية - سيتمكن من استئناف إجراءات التصويت العادية بشأن دولة فلسطين في 8 تموز.



وأرسلت الحكومة السلوفينية المرسوم إلى البرلمان للموافقة عليه الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تسريع الإجراء الذي كان من المفترض أصلا أن يكون انجز بحلول منتصف حزيران.



وكان من المرتقب أن يكون التصويت شكليا: فالأغلبية البسيطة تكفي للموافقة على النص، لكن ائتلاف يسار الوسط الحاكم في ليوبليانا يحظى بـ 51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.

