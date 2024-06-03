رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف يترشّح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

قدّم رئيس مجلس الشورى الإيراني المحافظ محمد باقر قليباف طلب ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 28 حزيران.



وقال قليباف بعدما قدّم طلب تسجيله: "إن لم أترشح للانتخابات، فلن يُستكمل العمل الذي بدأناه في السنوات الأخيرة الماضية لحل مشكلات الناس الاقتصادية".



وأضاف: "لو لم يكن يؤمن بإمكانية حل مشكلات إيران الاقتصادية والاجتماعية، لما دخل ميدان المنافسة قط".