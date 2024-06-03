كيبوتس يؤكد مقتل رهينة إسرائيلي-بريطاني في غزة

أكد كيبوتس إسرائيلي مقتل الرهينة الإسرائيلي-البريطاني نداف بوبلويل في قطاع غزة، بعد أن أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الشهر الماضي أنه توفي متأثرا بجروح أصيب بها.وقال كيبوتس نيريم في بيان إنه "يعلن بحزن عميق وفاة المختطف نداف بوبلويل في الأسر لدى حماس في غزة".