هكذا قرأت واشنطن ردّ نتنياهو على ما قاله بايدن بشأن طرح التفاوض

أعلنت مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر، أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أكد عدم وجود ثغرات بين الجانبين الاميركي والاسرائيلي، وأنه شدد على أن طرح الهدنة هو طرح اسرائيلي وليس طرحا اميركيا، مشيرة الى أن هذا الامر لا يعني أنه لا توجد فوارق بين الطرفين.وأشارت نصر الى أن الاميركيين لا يجيبون حتى اللحظة كيف صيغ طرح الهدنة بين اسرائيل وحماس.