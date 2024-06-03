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الخارجية الأميركية: واشنطن لم تتلق بعد من حماس ردا على مقترح وقف إطلاق النار

أخبار دولية
2024-06-03 | 13:55
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الخارجية الأميركية: واشنطن لم تتلق بعد من حماس ردا على مقترح وقف إطلاق النار
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الخارجية الأميركية: واشنطن لم تتلق بعد من حماس ردا على مقترح وقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة لم تتلق ردا بعد من حركة "حماس" بخصوص مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته واشنطن إليها يوم الخميس.

وقال ميلر للصحفيين إنه واثق تماما من موافقة إسرائيل على المقترح.

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