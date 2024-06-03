الفلسطينيون يطلبون من محكمة العدل الدولية الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية ان السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.



وقالت المحكمة في بيان إن السلطات الفلسطينية "قدمت طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".