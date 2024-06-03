شرطة الحدود الإسرائيلية: القوات قتلت مسلحا فلسطينيا بالضفة الغربية

أعلنت شرطة الحدود الإسرائيلية أن قوات الأمن قتلت مسلحا فلسطينيا مطلوبا في مداهمة في الضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصين قُتلا وأصيب ستة آخرون في المداهمة الإسرائيلية قرب مدينة نابلس.



وأشارت شرطة الحدود الإسرائيلية الى أنه بعد القضاء على المسلح، فتح فلسطينيون آخرون النار على قوات الأمن، ووقعت معركة بالأسلحة النارية، مشيرة الى أن عددا من المسلحين الفلسطينيين أصيبوا.