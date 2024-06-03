الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة رهائن في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة رهائن في قطاع غزة، بعد أن خطفتهم حركة "حماس" في خلال هجومها في 7 تشرين الأول.



وقال الجيش في بيان: "أبلغ ممثلون للجيش الإسرائيلي عائلات حاييم بيري، ويورام ميتسغر، وعميرام كوبر، ونداف بوبلويل، الذين تم اختطافهم بوحشية ونقلوا إلى قطاع غزة في 7 تشرين الأول، أنهم فارقوا الحياة وجثثهم محتجزة لدى حماس".