الحوثيون: إستهدفنا هدفًا عسكريًا في إيلات الإسرائيلية بصاروخ باليستي جديد

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع الاثنين أن الجماعة المتحالفة مع إيران استهدفت "هدفًا عسكريًا" في مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية بصاروخ باليستي جديد.



وقال سريع في بيان بثه التلفزيون إن الجماعة استهدف الموقع العسكري بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح.