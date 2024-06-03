نتنياهو يلقي كلمة أمام الكونغرس الأميركي في 13 حزيران

ذكر موقع بنشباول نيوز الإخباري الأميركي في منشور على إكس الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس يوم 13 حزيران.