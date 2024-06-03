زعماء مجموعة السبع "يؤيدون تمامًا" خطة بايدن بشأن غزة

أعلن زعماء مجموعة السبع في بيان الاثنين إنهم "يؤيدون تمامًا وسيدعمون" وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن داعين حركة حماس إلى قبوله.



وذكر البيان أن "الاتفاق سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لكافة أنحاء غزة، ونهاية دائمة للأزمة، مع ضمان مصالح إسرائيل الأمنية وسلامة المدنيين في غزة".