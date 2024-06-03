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بدء محاكمة هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي
أخبار دولية
2024-06-03 | 17:38
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بدء محاكمة هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي
بدأت الاثنين محاكمة هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية في أول محاكمة لابن رئيس حالي يمكن أن تهدد فرص والده في الفوز بولاية ثانية.
وهانتر متهم بالكذب بشأن إدمانه على المخدرات عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018.
ووصل المتهم البالغ 54 عامًا إلى المحكمة في بلدته ويلمنغتون مصحوبا بأفراد عائلته بينهم السيدة الأولى جيل بايدن، لكن بغياب الرئيس.
وأنجزت عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين، ما يتيح بدء المرافعات الافتتاحية الثلاثاء في محاكمة يتوقع أن تستمر لأسبوع أو أسبوعين.
وجرت عملية اختيار هيئة المحلفين فيما يتوقع بأن تتواصل المحاكمة من أسبوع إلى أسبوعين.
وأفاد بايدن بأنه والسيدة الأولى التي تحتفل بعيد ميلادها الـ73 الاثنين "فخوران جدًا" بهانتر بايدن.
وقال بايدن في بيان: "كرئيس لن أعلق على إجراء فدرالي جار، ولكن كأب أكن حبًا لا حدود له لابني وأثق به وأحترم قوته".
ويأتي بدء محاكمته بعد أيام على الإدانة التاريخية في نيويورك لدونالد ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية، ليكون أول رئيس أميركي سابق في التاريخ يدان في قضية جنائية.
أخبار دولية
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