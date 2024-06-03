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واشنطن: إسرائيل أبدت "إستعدادًا" لإبرام إتفاق هدنة في غزة
أخبار دولية
2024-06-03 | 17:43
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واشنطن: إسرائيل أبدت "إستعدادًا" لإبرام إتفاق هدنة في غزة
أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الاثنين أن إسرائيل أبدت استعدادها للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، والكرة صارت في ملعب حماس.
وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان رغم الشكوك المتزايدة بشأن الخطة التي وصفها بايدن بأنها مبادرة إسرائيلية لكنها لقيت ردود فعل متباينة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقال ساليفان خلال منتدى التأثير العالمي (غلوبل امبكت فوروم) في واشنطن: "لقد رأينا مجددًا استعدادًا من إسرائيل في نهاية الأسبوع للمضي قدما وإبرام اتفاق".
وأضاف: "كل هؤلاء الأشخاص الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار طوال هذا الوقت، عليهم أن يوجهوا أعينهم إلى حماس هذا الأسبوع ويقولوا: حان وقت الجلوس إلى الطاولة، وإبرام هذه الصفقة".
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