البيت الأبيض: بايدن يعتبر حماس "العقبة الوحيدة" أمام التوصل لهدنة في غزة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثة هاتفية أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق هدنة مع إسرائيل في غزة، وحضه على الضغط على الحركة لقبوله، وفق البيت الأبيض.



وأشار البيت الأبيض في بيان بشأن فحوى المحادثات إلى أن "بايدن أكد أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام وقف كامل لإطلاق النار، كما أكد استعداد إسرائيل للمضي قدمًا ببنود المقترح الذي أعلنه الأسبوع الماضي."