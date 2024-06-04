إسرائيل تنفي اعتزام نتانياهو إلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء ما ورد في تقارير إعلامية أميركية عن اعتزامه إلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي في 13 حزيران، وسط تصاعد الضغوط عليه للموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة.



وأفاد مكتب نتانياهو لوسائل إعلام إسرائيلية أن موعد كلمته أمام الكونغرس "لم يتم تحديده بشكل نهائي"، لكنه لن يكون في 13 حزيران لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية.



وكان موقعا "بوليتيكو" و"بانشبول نيوز" الأميركيين المتخصصين بسياسات واشنطن قد أعلنا عن هذا الموعد.



وتأتي التكهنات حول الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه نتانياهو انتقادات شديدة بشأن عدد القتلى المدنيين في الحرب الدائرة في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن.



وعرض بايدن الجمعة ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على ثلاث مراحل تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع الرهائن وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وجود حماس في السلطة.