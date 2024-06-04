بايدن يصف ترامب للمرة الأولى بأنه "مجرم مدان"

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين دونالد ترامب بأنه "مجرم مدان" يسعى للوصول إلى منصب الرئاسة في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ، مصعدا هجومه على منافسه الجمهوري قبل انتخابات تشرين الثاني.



واستخدم بايدن هذا الوصف للمرة الأولى منذ أن دانت هيئة محلفين في نيويورك في حكم تاريخي ترامب بالتستر على دفع أموال لنجمة إباحية بشكل سري.



وقال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتيكت "يا رفاق، لقد دخلت الحملة منطقة مجهولة"، متابعا "لأول مرة في التاريخ الأميركي يسعى الآن رئيس سابق هو مجرم مدان للوصول إلى منصب الرئاسة".



واعتبر بايدن أن هجوم ترامب على النظام القضائي الأميركي أكثر خطورة، اذ ألقى الرئيس السابق باتهامات دون أدلة حول تلفيق القضية.

