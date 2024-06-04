زيارة دولة لإمبراطور اليابان الى المملكة المتحدة في 25 حزيران

يجري إمبراطور اليابان ناروهيتو وقرينته الامبراطورة ماساكو زيارة دولة الى المملكة المتحدة بين 25 حزيران و27 منه، بدعوة من الملك تشارلز الثالث، وفق ما أعلن قصر باكنغهام.



وستكون هذه زيارة الدولة الأولى التي يستضيفها العاهل البريطاني مذ استأنف نشاطاته الرسمية أواخر نيسان بعد بدء علاجه من السرطان.



ومن المقرر أن يصل الامبراطور والامبراطورة الى لندن في 22 حزيران، وسيقومان بنشاطات خاصة الى حين بدء زيارة الدولة في 25 منه مع توجه ولي العهد البريطاني الأمير وليام للقائهما في مقر إقامتهما، قبل أن يصطحبهما الى حفل استقبال رسمي يقيمه تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

