الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الولايات المتحدة تحض مجلس الأمن الدولي على دعم مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة

أخبار دولية
2024-06-04 | 00:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الولايات المتحدة تحض مجلس الأمن الدولي على دعم مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الولايات المتحدة تحض مجلس الأمن الدولي على دعم مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كشف عنه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، وحضت حماس على الموافقة على الاتفاق المقترح.
     
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة". 
     
ومشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "يرحب بالاتفاق الجديد الذي أُعلن عنه في 31 أيار، ويدعو حماس إلى قبوله بالكامل وتنفيذ شروطه دون تأخير أو شروط".
     
وعرض بايدن الجمعة ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على ثلاث مراحل تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع الرهائن وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وجود حماس في السلطة.
     

أخبار دولية

المتحدة

الأمن

الدولي

مقترح

إطلاق

النار

إسرائيل

وحماس

LBCI التالي
أوكرانيا تحذر من مزيد من الانقطاع في التيار الكهربائي بسبب الهجمات الروسية
زيارة دولة لإمبراطور اليابان الى المملكة المتحدة في 25 حزيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-21

بلينكن: الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة"

LBCI
أخبار دولية
2024-03-25

مجلس الأمن يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-20

الجزيرة: الولايات المتحدة توزع مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة يقر بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
2024-05-30

الولايات المتحدة: مشروع القرار المقترح من الجزائر بمجلس الأمن بشأن رفح غير متوازن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:49

قطر: ننتظر "موقفاً إسرائيلياً واضحاً" حيال مقترح الهدنة في غزة

LBCI
أخبار دولية
06:36

حرائق في شمال إسرائيل بعد قصف من جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:33

إحصاء حكومي إسرائيلي: أكثر من ثلث الرهائن المتبقين لدى حماس لقوا حتفهم

LBCI
أخبار دولية
06:14

اسرائيل غير مدعوة الى الحفل السنوي للسلام في ناغازاكي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-03

زوجة نقولا الأسطا في ظهورٍ نادر... هكذا احتفلا بذكرى زواجهما (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-04

الجزيرة: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد على استمرار جهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى

LBCI
منوعات
2024-06-02

أستاذ يقدّم استقالته بسبب تصرّفات طلابه الغريبة... ما القصّة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-02

كباش متجدد بين ميقاتي وحجار والسبب ملف النازحين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

باسيل لـ عشرين 30: أنا مع وثيقة بكركي لكنها غير كافية... والمعابر غير الشرعية معروفة وعلى الجيش ضبطها

LBCI
أخبار دولية
13:50

هكذا قرأت واشنطن ردّ نتنياهو على ما قاله بايدن بشأن طرح التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اليوم العالمي للدراجة الهوائية... كارثة طبيعية وراء هذا الإختراع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ايران تؤكد على حضورها في المنطقة من بوابة لبنان الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الجدل مستمر في استعادة الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أيلول مستوطني الشمال.. بين المدارس والمخابئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الثروة المائية المشتركة تبحث بين الجانبين اللبناني والسوري

LBCI
رياضة
13:30

للمرة الأولى... أبطال عالم حاليين سيتواجهون في لبنان في رياضة الـPADEL

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مفاوضات إنهاء حرب غزة تعود إلى النقطة الصفر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:55

مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات أعلنوا الإضراب التحذيري هذا الاسبوع

LBCI
أخبار لبنان
05:47

هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية

LBCI
خبر عاجل
15:55

باسيل لـ عشرين 30: المعابر غير الشرعية معروفة وعلى الجيش ضبطها كالحدود البحرية وحزب الله يقبل بذلك وآخر لقاء مع نصرالله كان في صيف 2022

LBCI
منوعات
12:27

ارتدى زي المسيح في حفل وداع عزوبيته... وهذا كان جزاؤه! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
15:08

باسيل لـ عشرين 30: طرحنا كان يمنع الفراغ وأنا مع وثيقة بكركي لكنها غير كافية ويجب أن يكون لها مدى وطنيًا وتنطلق من الواقع

LBCI
أخبار لبنان
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
09:00

بعد سجنها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... تطورات جديدة في قضية الإعلامية حليمة بولند

LBCI
أمن وقضاء
04:50

توقيف من قتل الشّاب كريست بربر في البوشرية... يسرقان بقوة السّلاح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More