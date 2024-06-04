الولايات المتحدة تحض مجلس الأمن الدولي على دعم مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كشف عنه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، وحضت حماس على الموافقة على الاتفاق المقترح.



وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة".



ومشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "يرحب بالاتفاق الجديد الذي أُعلن عنه في 31 أيار، ويدعو حماس إلى قبوله بالكامل وتنفيذ شروطه دون تأخير أو شروط".



وعرض بايدن الجمعة ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على ثلاث مراحل تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع الرهائن وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وجود حماس في السلطة.

