أوكرانيا تحذر من مزيد من الانقطاع في التيار الكهربائي بسبب الهجمات الروسية

حذرت كييف الاثنين مواطنيها من مزيد من الانقطاع في التيار الكهربائي عقب هجوم روسي آخر واسع النطاق على منشآت انتاج الطاقة في البلاد، وأيضا بعد رفع أسعار الكهرباء لتمويل إعادة بناء القطاع المهدد.



وقال مسؤولون إن القوات الروسية استهدفت خلال عطلة نهاية الأسبوع محطات لتوليد الكهرباء في خمس مناطق وألحقت أضرارا بمحطتين أخريين تعملان بالطاقة الحرارية، في هجوم بأكثر من مئة طائرة مسيّرة وصاروخ.



وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي "بعد ستة هجمات ضخمة على شبكة الكهرباء، هناك نقص كبير في الطاقة الكهربائية".



أضافت أن مهندسيها يعملون على إصلاح الأضرار، لكن الشبكة لا تزال في عرضة للخطر.

