شرطة سان فرانسيسكو تحتجز متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين دخلوا بهو القنصلية الإسرائيلية

احتجزت شرطة سان فرانسيسكو مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين دخلوا بهو مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية بعد أن رفضوا المغادرة.



وقالت الشرطة في بيان إن عددا غير محدد من الأشخاص "احتُجزوا لاحتمال اعتقالهم. وجه الضباط تحذيرات متعددة للأفراد للتفرق والخروج من الممتلكات الخاصة بأنفسهم".



وقدّر شاهد من رويترز أن نحو 50 شخصا كانوا داخل المبنى في الطابق الأرضي. وأخرجت الشرطة المتظاهرين من المبنى واحدا تلو الآخر واقتادتهم إلى سيارات الشرطة مقيدي الأيدي.



وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل من مكان الواقعة أن المتظاهرين، الذين كانوا يعبرون عن معارضتهم لاجتياح إسرائيل لغزة، قالوا إنهم يعتزمون البقاء قبل إبعادهم بالقوة.



وقالت القنصلية الإسرائيلية إنها "شعرت بالفزع، لكنها لم تُفاجأ" من المتظاهرين الذين دخلوا بهو المبنى الذي تقع فيه القنصلية. ووصف البيان الإسرائيلي المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب مؤيدون لحماس". وأضافت القنصلية أن الشرطة استجابت بسرعة.