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الأمم المتحدة تندد بـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول
أخبار دولية
2024-06-04 | 04:21
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الأمم المتحدة تندد بـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية المحتلة معتبرا بأن مقتل أكثر من 500 فلسطيني هناك منذ السابع من تشرين الأول "غير منطقي".
وقال تورك في بيان "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".
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