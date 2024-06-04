مناقشات اميركية اماراتية للعمل معًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي

التقى نائب وزير الخارجية الاميركية كيرت كامبل بمستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في واشنطن.وناقش كامبل وطحنون الفرص المتاحة للبلدين للعمل معًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتطورة لدفع النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص، سواء على المستوى الثنائي أو في أفريقيا والهند.وأكد الجانبان أهمية الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الاميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة.