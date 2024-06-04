كوريا الجنوبية تستأنف الأنشطة العسكرية على الحدود بين الكوريتين

أعلن جيش كوريا الجنوبية إنه سيستأنف الأنشطة العسكرية على طول خط ترسيم الحدود الفاصل بين الكوريتين وفي الجزر الشمالية الغربية بعد تعليق اتفاقية عسكرية بين الكوريتين.



جاء تعليق الاتفاقية العسكرية مع بيونغ يانغ، بعد موافقة الرئيس يون سوك يول في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ردا على قرار كوريا الشمالية إرسال مئات البالونات التي تحمل نفايات عبر الحدود. وقال مسؤول بوزارة الدفاع في إفادة عاجلة "أوضح جيش كوريا الجنوبية أنه سيتخذ كافة الإجراءات لحماية أرواح وأمن الشعب ردا على استفزازات كوريا الشمالية". وأضاف أن النشر واسع النطاق للبالونات القذرة "هدد على نحو

خطير أمن شعبنا وأحدث تلفيات في الممتلكات".



وبموجب الاتفاقية العسكرية، اتفق البلدان على "الوقف التام لجميع الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض" والتي تشكل مصدر التوتر العسكري والصراع، من خلال إجراءات مثل إنهاء الجانبين للتدريبات العسكرية بالقرب من الحدود.