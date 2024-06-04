استراليا ستسمح بتجنيد اجانب في صفوف جيشها

أعلنت الحكومة الأسترالية الثلاثاء أنها ستسمح لبعض الرعايا الأجانب بالانضمام إلى قواتها المسلحة في سعيها لتحقيق أهداف التجنيد في هذه الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.



وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إنه اعتبارا من تموز، ستسمح معايير الأهلية الأكثر مرونة "للمقيمين الدائمين الذين يعيشون في أستراليا منذ 12 شهرا" بالخدمة في صفوف جيشها.وأضاف أن الافضلية ستكون للرعايا من بريطانيا وكندا ونيوزيلندا واميركا.



تتمتع أستراليا بخط ساحلي طويل لكن عدد سكانها لا يتجاوز 26 مليون نسمة. في السنوات الأخيرة، زادت كانبيرا إنفاقها الدفاعي واستثمرت في الغواصات والطائرات والعديد من المركبات القتالية أمام التوترات الإقليمية المتزايدة.لكن البلاد تجد صعوبة في تجنيد عدد كاف من الطيارين والبحارة والجنود.

