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اسرائيل غير مدعوة الى الحفل السنوي للسلام في ناغازاكي

أخبار دولية
2024-06-04 | 06:14
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اسرائيل غير مدعوة الى الحفل السنوي للسلام في ناغازاكي
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اسرائيل غير مدعوة الى الحفل السنوي للسلام في ناغازاكي

قررت مدينة ناغازاكي في جنوب غرب اليابان عدم دعوة إسرائيل حالياً لحضور حفل السلام الذي تنظمه سنوياً في التاسع من آب تكريما لضحايا القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على المدينة عام 1945.
     
وأعلن رئيس بلدية ناغازاكي شيرو سوزوكي أننا "علّقنا إرسال خطاب دعوة" إلى السفير الإسرائيلي لدى طوكيو.
     
واستعاضت المدينة عن هذه الدعوة برسالة الى السفير "تدعو فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار" في الحرب في قطاع غزة.
     
وبرر سوزوكي تعليق دعوة إسرائيل بالحرص على تفادي "حوادث" محتملة خلال الحفل، بسبب "الوضع الإنساني الكارثي في غزة" وما يسببه من توتر في العديد من الدول.
     
من ناحية أخرى، وجهت ناغازاكي دعوة لممثل فلسطين إلى اليابان كما تفعل كل عام، حسبما ذكرت بلدية المدينة لفرانس برس الثلاثاء.

أخبار دولية

ناغازاكي

غزة

اسرائيل

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