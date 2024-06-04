إحصاء حكومي إسرائيلي: أكثر من ثلث الرهائن المتبقين لدى حماس لقوا حتفهم

أظهر إحصاء حكومي إسرائيلي أن أكثر من ثلث الرهائن المتبقين لدى حركة حماس في قطاع غزة لقوا حتفهم، فمن بين نحو 250 شخصاً اقتيدوا إلى القطاع خلال هجوم السابع من تشرين الأول الماضي، لا يزال هناك 120 أسيرا. إذ تم الافراج عن العشرات في هدنة في تشرين الثاني، كما استعادت اسرائيل آخرين، سواء أحياء أو ممن لقوا حتفهم.



وأكد مسؤولون إسرائيليون وفاة 43 أسيرا من دون استعادة جثثهم.



في حين اشار بعض المسؤولين في تعليقات خاصة الى إن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك.

