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حرائق في شمال إسرائيل بعد قصف من جنوب لبنان
أخبار دولية
2024-06-04 | 06:36
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حرائق في شمال إسرائيل بعد قصف من جنوب لبنان
اندلعت حرائق على نطاق واسع في شمال إسرائيل، ليل الإثنين – الثلثاء، بعد ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنّها حزب الله من جنوب لبنان، ما دفع الى إجلاء بعض السكان في بلدة قريبة من الحدود، وفق السلطات الإسرائيلية.
وقالت الشرطة في بيان إن "وحدات الإطفاء، بمساعدة من هيئات عدة، تعمل على إخماد النيران"، مشيرة الى أنه تمّ إجلاء العديد من المنازل في بلدة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نشر تعزيزات لدعم عناصر الإطفاء في ظل كثافة النيران، موضحاً في بيان أنّ "ستة من جنود الاحتياط... أصيبوا بجروح طفيفة جرّاء تنشّق الدخان ونقلوا الى المستشفى لتلقّي العلاج الطبي".
وأشار الى أنّه تمّت السيطرة "على أماكن اشتعال الحرائق، وفي هذه المرحلة، لا يوجد أي خطر" على السكان.
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