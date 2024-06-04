قطر: ننتظر "موقفاً إسرائيلياً واضحاً" حيال مقترح الهدنة في غزة

أكدت قطر ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من طرفي الصراع في غزة من أجل التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع.



واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى أن قطر تنتظر موقفا إسرائيليا واضحا يمثل الحكومة بأكملها ردا على المقترح الأميركي بشأن غزة.



وشدد الانصاري على أن الاقتراح الأميركي يوفر خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.



وكشف أن الاتصالات مستمرة مع الطرفين في مفاوضات غزة.