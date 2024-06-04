الكرملين: أي مدربين عسكريين غربيين في أوكرانيا لن يكونوا بمنأى عن القصف الروسي

حذّر الكرملين من أن المدرّبين العسكريين الغربيين في أوكرانيا لن يكونوا بمنأى عن الضربات الروسية، في ظل تقارير تفيد بأن فرنسا قد ترسل مدرّبين.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دمتيري بيسكوف الصحافيين "أي مدرّبين منخرطين في تدريب النظام الأوكراني لن يتمتعوا بأي حصانة. لا يهم إن كانوا فرنسيين أم لا".



وكان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أعلن الأسبوع الماضي أن المدرّبين العسكريين الفرنسيين سيصلون قريبا إلى البلاد، لتنفي وزارة الدفاع في كييف لاحقا الإعلان.