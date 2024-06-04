حماس تنتقد دعوات واشنطن والغرب للحركة لقبول اقتراح بايدن بشأن غزة

أعلن القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري، أن الحركة تستهجن دعوات واشنطن والغرب لها لقبول اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن غزة على اعتبار أن حماس هي التي تعيق التوصل إلى اتفاق.



وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للحركة إن إسرائيل غير معنية بالتوصل إلى صفقة جادة في غزة ولا تزال تراوغ تحت الغطاء الأميركي الذي يسهم في التضليل.