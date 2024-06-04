المحكمة الدستورية في تركيا تجرد الرئيس من سلطة عزل محافظ البنك المركزي خلال ولايته

ذكر قرار منشور في الجريدة الرسمية في تركيا اليوم، أن المحكمة الدستورية جردت رئيس البلاد من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته.