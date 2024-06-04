أكبر شريك في ائتلاف حكومة نتنياهو يؤيد اتفاقا مقترحا لتحرير الرهائن في غزة

أعلن حزب شاس، أكبر شريك في ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيقدم "الدعم الكامل" لاتفاق محتمل لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حتى لو كان ذلك يستلزم "خطوات بالغة التأثير" في استراتيجية الحرب على غزة.



وجاء بيان الحزب الديني المتشدد الذي يشغل 11 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست بعد معارضة علنية لمثل هذا الاتفاق من جانب شريكين من أقصى اليمين في الائتلاف.