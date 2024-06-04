مجلس الوزراء السعودي: تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط يهدف لدعم استقرار السوق

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أشاد اليوم بمخرجات الاجتماع الأحدث لمجموعة أوبك+.



وأوضح مجلس الوزراء أن قرار المملكة مع سبع دول أخرى في المجموعة بتمديد العمل بالتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط يأتي تعزيزا للجهود الاحترازية التي تبذلها المجموعة بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.



ومددت السعودية، إلى جانب كل من الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان وروسيا والإمارات، تخفيضات طوعية قدرها 2.20 مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر حتى نهاية أيلول.