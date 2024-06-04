منظمة وورلد سنترال كيتشن تعلن أنها استأنفت توفير الغذاء في غزة

أعلنت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة في غزة.



وأوضحت المؤسسة أن لديها حاليا مطبخين رئيسيين يعملان في غزة، و65 مطبخا تغطي تجمعات أصغر في أنحاء القطاع.



وأكد جون توربي مسؤول نشاط المنظمة في الشرق الأوسط أننا "نتطلع دوما للتوسع قدر الإمكان".



وسبق أن علقت المؤسسة عملياتها في نيسان بعد مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية.