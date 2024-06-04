ماكرون: فرنسا "ستمارس ضغوطا" على إيران لكي "تحترم التزاماتها" في الملف النووي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن فرنسا ستمارس "ضغوطا" على إيران لكي "تحترم التزاماتها الدولية" في الملف النووي.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "الرئيس أعرب عن قلقه العميق بشأن مسار البرنامج النووي الإيراني".



وقدمت باريس مع لندن وبرلين مشروع قرار الاثنين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين إيران لعدم تعاونها مع الوكالة ويطالب بمحاسبة طهران.

