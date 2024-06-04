مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات في الهند

حقق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فوزه الثالث في الانتخابات التشريعية.



وقال مودي على موقع التواصل الاجتماعي إكس بشأن ائتلافه أن "الشعب وضع ثقته بالتحالف الوطني الديموقراطي للمرة الثالثة على التوالي".



وأكد "أنها واقعة استثنائية في تاريخ الهند".