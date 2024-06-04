ماكرون يدعو مجددا حركة حماس الى قبول خطة وقف اطلاق النار

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "التي تتحمل مسؤولية كبيرة" إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحه نظيره الأميركي جو بايدن على الطاولة، بحسب قصر الإليزيه.



وقال في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: "يجب في النهاية إعادة الرهائن وبينهم مواطنان فرنسيان إلى عائلاتهم. ويجب إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة". وأضاف: "على السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وتعزيزها أن تتولى إدارة غزة" التي يجب أن تكون "جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".