الجيش الإسرائيلي: القوات البرية تقوم بعملية في منطقة البريج بوسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن القوات البرية تنفذ عملية في منطقة البريج بوسط قطاع غزة، في الوقت الذي قصفت فيه طائرات مقاتلة أهدافا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).