القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السوري

التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم كما ناقش حرب غزة مع نظيره السوري فيصل المقداد.



وسافر باقري كني إلى سوريا آتيا من بيروت، في أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصب القائم بالأعمال عقب وفاة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.



كما التقى فصائل فلسطينية في السفارة الإيرانية بدمشق، مثلما كان يفعل سلفه.



وأعلن باقري كني في مؤتمر صحفي مشترك مع المقداد، أنهما ناقشا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية للقطاع بدون شروط.



وأفاد مكتب الأسد بأن الرئيس السوري استقبل المسؤول الإيراني بعد ظهر اليوم لبحث العلاقات الثنائية بين الحليفين المقربين و"التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".