إسرائيل توقع اتفاقية مع أميركا بشأن 25 مقاتلة إف-35

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء سرب ثالث من طائرات الشبح المقاتلة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن، في صفقة تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار من شأنها أن ترتفع عدد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من هذا الطراز إلى 75.



وقالت الوزارة إن بعثتها في الولايات المتحدة وقعت رسميا على خطاب العرض والقبول للمقاتلات الخمس والعشرين، التي سيبدأ تسليمها اعتبارا من عام 2028 وبمعدل ثلاث إلى خمس طائرات سنويا.