البيت الأبيض: سنواصل العمل مع نتنياهو لإنجاز المقترح المطروح

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يرى أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة هو أفضل فرصة لإخراج الرهائن من غزة وإنهاء الأعمال القتالية.



وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز المقترح، الذي لم ترد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليه بعد.