بايدن سيغلق موقتا الحدود مع المكسيك أمام طالبي اللجوء

سيغلق الرئيس الأميركي جو بايدن موقتا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام مهاجرين غير نظاميين ممن يطلبون اللجوء إذا ازدادت عمليات العبور غير الشرعية، وفق ما أعلن البيت الأبيض لدى تطرّقه لمسألة محورية في انتخابات تشرين الثاني.



وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن "مقتنع بوجوب أن نؤمن حدودنا. لذا أعلن اليوم عن تدابير ترمي إلى منع منح اللجوء للمهاجرين الذي يعبرون حدودنا الجنوبية بصورة غير شرعية".