اسامة حمدان: لا يمكن الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف دائم لإطلاق النار

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان أن الحركة لا يمكنها الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة.



وأوضح في مؤتمر صحفي في بيروت أنه "من دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فإنه لن يكون هناك اتفاق".