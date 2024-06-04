هاليفي عن هجوم عسكري على الحدود مع لبنان: نقترب من نقطة القرار

كشف رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن إسرائيل مستعدة لشن هجوم عسكري على طول الحدود الشمالية مع لبنان، وإنها تقترب من اتخاذ قرار.



وأضاف في بيان مسجل: "نحن مستعدون، بعد تدريبات مكثفة، لشن هجوم في الشمال... نقترب من نقطة القرار".