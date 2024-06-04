الولايات المتحدة "متضامنة" مع الحركة الديموقراطية الصينية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "متضامنة" مع الحركة الديموقراطية الصينية، متعهدا بعدم نسيان القمع الذي حصل في ساحة تيان انمين قبل 35 عاما.



وأكد بلينكن في بيان: "في حين تحاول بكين محو ذكرى الرابع من حزيران، تبقى الولايات المتحدة متضامنة مع الذين يواصلون النضال من أجل حقوق الإنسان والحرية الفردية".

