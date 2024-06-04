خمسة قتلى جراء الفيضانات في جنوب ألمانيا

قام عناصر إنقاذ على متن قوارب بتسليم مواد غذائية لسكان حاصرتهم مياه الفيضانات التي اجتاحت مساحات واسعة من جنوب ألمانيا وأودت بخمسة أشخاص على الأقل.



ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، غير أن الشرطة أفادت بإنقاذ امرأة بعد 52 ساعة على تسلقها شجرة ونجاتها من المياه.



وقالت الشرطة إنها رصدت مكان المرأة البالغة 32 عاما في الغابة قرب نوفي-أولم في بافاريا بفضل مسيّرة ومروحية.