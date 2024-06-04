مقتل 2 وإصابة 4 في انهيار عقار بمصر

أفاد مصدران أمنيان ومصدر طبي بأن شابين توفيا وأصيب أربعة أخرون اليوم جراء انهيار عقار بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية بشمال مصر.



وأوضحت المصادر لـ"رويترز" أن انهيار العقار القديم المؤلف من خمسة طوابق جاء نتيجة لارتطام رافعة بأحد الأعمدة الخرسانية للطابق الثاني للمبنى أثناء استخدامها لنقل بعض المتعلقات بالعقار.



وذكرت المصادر أن المصابين نقلوا إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج.