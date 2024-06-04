جلبة في البرلمان الفرنسي بسبب العلم الفلسطيني

سادت جلبة في البرلمان الفرنسي عندما وقفت نائبة من اليسار المتطرف حاملة العلم الفلسطيني، بعد أسبوع من إيقاف نائب آخر موقتاً بسبب قيامه بذلك.



ولوحت العضو في البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" عن منطقة باريس راشيل كيكي، بالعلم في بداية جلسة الأسئلة للحكومة في مجلس النواب.



ووقفت النائبة وسط مجموعة من المشرعين من أحزاب الخضر والشيوعي وفرنسا الأبية، ارتدوا ملابس خضراء وبيضاء وحمراء وسوداء لهذه المناسبة، ورتبوا مقاعدهم بحيث تبدو من بعيد مثل العلم الفلسطيني.