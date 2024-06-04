مبعوث بايدن سيتوجه إلى الشرق الأوسط...

كشف مسؤول أميركي لرويترز اليوم، أن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك سيتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع للمساعدة في إنجاز اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.