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فوز تحالف مودي في الانتخابات العامة في الهند
أخبار دولية
2024-06-04 | 14:22
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فوز تحالف مودي في الانتخابات العامة في الهند
فاز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الحكومة الهندوسي القومي ناريندرا مودي وحلفاؤه بغالبية برلمانية حسبما أظهرت أرقام مفوضية الانتخابات في ساعة متأخرة الثلاثاء.
ومع استمرار فرز عدد قليل من الدوائر الانتخابية، ضمن التحالف 272 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغ 543، ما يكفي للحصول على غالبية برلمانية، وفق النتائج التي نُشرت على الموقع الالكتروني للمفوضية.
أخبار دولية
ناريندرا مودي
الانتخابات العامة
الهند
حزب بهاراتيا جاناتا
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